На строящейся в Москве станции метро "Пыхтино" провели испытания эскалаторов

Пассажирскую зону будет освещать конструкция дугообразной формы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Обкатка трех эскалаторов завершена на станции "Пыхтино" участка продления Солнцевской линии столичного метрополитена. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Эскалаторы высотой 11,2 м соединяют вестибюль станции "Пыхтино" с платформенным участком. После завершения установки оборудования подъемных механизмов, было подано напряжение и проведены пусконаладочные работы, выполнена обкатка и грузовые испытания всех трех эскалаторов", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заместитель мэра отметил, что также смонтирован лифт для маломобильных граждан, к его испытаниям приступят в ближайшее время.

Как уточнил гендиректор АО "Мосинжпроект" (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов, перед началом испытательных работ эскалаторов была выполнена отделка наклонного хода. "Нижняя часть стен облицована гранитными плитами сибирского гранита, а в верхней наклонной части смонтированы напоминающие чешуйки алюминиевые панели", - сказал он. Глава холдинга добавил, что вдоль нижней кромки всего наклонного хода также выполнен монтаж светильников: пассажирскую зону будет освещать конструкция дугообразной формы.

Ввод нового участка Солнцевской линии, куда входят "Пыхтино", "Аэропорт Внуково" и метромост через реку Ликову, запланирован до конца 2023 года. Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро. Солнцевская линия была построена при участии специалистов ГК "Мосинжпроект", в ее составе действуют 12 станций - от "Делового центра" до "Рассказовки".