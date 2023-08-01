В Ленобласти намерены отремонтировать 215 км коммунальной инфраструктуры в 2023 году

В пресс-службе областной администрации добавили, что модернизация поможет обеспечить качественным водоснабжением не менее 28 тыс. жителей нескольких районов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Модернизация коммунальной инфраструктуры Ленобласти затронет 215 км коммуникаций в нескольких районах, реконструкцию также проведут на очистных сооружениях в рамках проекта по оздоровлению Невы и Ладожского озера. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на пресс-конференции.

"Проект по оздоровлению реки Невы и Ладожского озера получил федеральную поддержку и поддержку президента. В рамках этого проекта в том числе предусмотрена реконструкция очистных сооружений в целом ряде городов Ленобласти. Прежде всего нам интересен Шлиссельбург, Кировск, Отрадное, также речь будет идти о населенных пунктах на берегах рек Свири и Волхова, которые впадают в Ладожское озеро. Только ремонт в этом году коммуникаций составляет 215 км", - сказал он.

В пресс-службе областной администрации добавили, что модернизация коммунальной инфраструктуры поможет обеспечить качественным водоснабжением не менее 28 тыс. жителей Бокситогорского, Волховского, Выборгского, Кировского, Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского, а также Всеволожского и Гатчинского районов.

По словам Дрозденко, в этом году на коммунальную инфраструктуру выделяется рекордная сумма - порядка 8,5 млрд рублей. Это сети и инфраструктурные объекты жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса. Работы идут при федеральной финансовой поддержке. Также сейчас ведутся работы по благоустройству во всех районах Ленинградской области. Регион в этом году благоустраивает 152 общественных и дворовых территории. 106 из них - парки, набережные, площади, бульвары по национальному проекту "Жилье и городская среда", а также дворовые территории и общественные по региональным программам. Каждый год число обновляемых пространств растет.

Драйверы экономического роста

По словам главы региона, в ближайшие несколько лет драйверами экономического роста станут туризм и агропромышленный комплекс. Отдых в Ленобласти востребован среди жителей РФ, однако на данный момент не хватает минимум 2,5 тыс. комфортных номеров. Это кемпинги, глэмпинги и частные дома. Новые кемпинги в ближайшее время появятся в Волховском и Тихвинском районах. На данный момент также продолжается строительство современных газовых сетей, автозаправочных станций, развитие электрических станций. Строительство 36 станций быстрой зарядки уже ведется, в скором времени могут появится еще около 50 станций.

"Поскольку АПК является драйвером роста, экспорт продовольствия из Ленобласти при снижении курса рубля становится выгоден, импорт продовольствия, наоборот, становится менее выгоден. Чем больше произведем продукции самостоятельно, тем больше шансов на развитие агропромышленного комплекса", -отметил Дрозденко.