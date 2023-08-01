Мосприрода запускает творческий конкурс "Нарисуй и сохрани природу"

Специалисты Мосприроды предлагают всем художникам под руководством опытного наставника посетить бесплатный пленэр или мастер-класс по живописи

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Новый конкурс-проект "Нарисуй и сохрани природу", который поможет всем желающим старше шести лет раскрыть таланты живописца, запустят 15 июля. Специалисты Мосприроды предлагают всем художникам под руководством опытного наставника посетить бесплатный пленэр или мастер-класс по живописи, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"С помощью кистей и красок, фломастеров или карандашей участникам конкурса нужно изобразить особо охраняемые природные территории Москвы или их обитателей. Создавать картину можно и даже нужно на свежем воздухе, среди безграничной красоты природы, как это делали настоящие художники-пейзажисты. Так, 7 и 10 августа пройдут пленэр "Красота русской природы" и мастер-класс по живописи "Природа Теплого Стана" в ландшафтном заказнике "Теплый Стан", - говорится в сообщении.

Победители конкурса будут определены в номинациях "Эковзгляд" и "Чистота природы - чистота души" в каждой возрастной категории: от 6 до 12 лет; от 13 до 17 лет; от 18 лет и старше. Итоги конкурса будут объявлены до конца сентября 2023 года. Победителей наградят электронными дипломами и сувенирами от ГПБУ "Мосприрода".