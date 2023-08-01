В Мурманске на фестиваль уличного искусства приехали художники из восьми регионов России

В Министерстве градостроительства и благоустройства региона сообщили, что 20 человек создадут 12 монументальных росписей

МУРМАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Двенадцать команд художников из восьми регионов России создадут новые росписи и обновят советские панно в рамках фестиваля уличного искусства "Рост" в Мурманске. Основной площадкой для творчества станет самый длинный дом в России, который находится на Кольском проспекте города, сообщили ТАСС в Министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

"Дан старт III фестивалю уличного искусства "Рост". Двенадцать команд художников, всего около 20 человек, создадут 12 монументальных росписей. Основной площадкой фестиваля станет самый длинный в России дом на проспекте Кольском в Мурманске", - сказал собеседник агентства.

В министерстве отметили, что художники не только создадут новые росписи, но и приведут в порядок советские муралы, которые находятся на некоторых корпусах дома. "Все выполняется в одной стилистике. По готовности все муралы подсветят, и получится длинный туристический маршрут с элементами как новой живописи, так и фундаментальной советской", - добавили в министерстве.

Завершить работы по созданию муралов планируется к 16 августа, тогда же завершится и фестиваль уличного искусства.

Первый и второй фестивали уличного искусства "Рост" проходили в историческом районе Мурманска - Росте. По их итогам на фасадах появился 31 новый мурал. В фестивале участвовали художники из пяти стран и девяти регионов России. Туристический маршрут по Росту приобрел популярность у туристов и жителей города, в этом году к нему запустили аудиогид.

Самый длинный дом в России, которым считается цепь строений на Кольском проспекте в Мурманске, состоит из нескольких корпусов и достигает в длину почти 1,5 тыс. м.