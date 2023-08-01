В кабмине не поддержали законопроект об охране Росгвардией детсадов и школ

Как отметили в правительстве, документом, в частности, не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о наделении Росгвардии полномочием по обеспечению безопасности в детсадах и школах, включая антитеррористическую защищенность. Проект отзыва кабмина на документ есть в распоряжении ТАСС.

Автором инициативы выступает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ). Законопроектом предлагается внести изменения в законы "Об образовании в Российской Федерации" и "О национальной гвардии Российской Федерации".

"В законопроекте не конкретизированы обязанности (полномочия) сотрудников войск. Следует отметить, что в соответствии с частью 6 статьи 28 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" деятельность по обеспечению безопасных условий обучения является обязанностью образовательных организаций, которые должны создавать безопасные условия для всех обучающихся и работников образовательной организации вне зависимости от уровня образования", - говорится в проекте отзыва.

В кабмине пояснили, что Росгвардия наделена полномочием охранять на договорной основе объекты, подлежащие обязательной охране в соответствии с перечнем, утверждаемым правительством РФ. Это позволяет привлекать войска к охране в том числе образовательных организаций. Согласно требованиям к антитеррористической защищенности, охрана объектов Минпросвещения РФ может обеспечиваться не только подразделениями вневедомственной охраны, но и частными охранными организациями, военизированными и сторожевыми подразделениями ФГУП "Охрана" Росгвардии или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, указано в проекте отзыва.

Также в правительстве обратили внимание, что законопроектом не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции", - заключили в кабмине.