В Новой Москве газопровод высокого давления соединит четыре населенных пункта

Реализация строительства объекта обеспечит бесперебойную подачу газа для нужд потребителей Вороновского и Роговского поселений ТиНАО

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Газопровод высокого давления планируют провести через Вороново, Косовку, Кресты и Бунчиху, расположенные на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Общая длина проектируемого газопровода составит около 21 км. Он расширит энергетическую инфраструктуру города в этом районе", - сказала Княжевская, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Как добавили в мэрии, реализация строительства газопровода связки обеспечит бесперебойную подачу газа для нужд потребителей Вороновского и Роговского поселений ТиНАО. По словам Княжевской, линия газопровода пройдет в границах существующих сельскохозяйственных угодий и вдоль лесных массивов, в нормативных расстояниях до застроенных территорий.