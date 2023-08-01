В Воронеже разработали турмаршрут о созданной в городе Петром I регулярной почтовой службе

Участники маршрута также побывают у первого в мире AR-памятного знака почтовому ящику и у памятника фронтовому почтальону

ВОРОНЕЖ, 1 августа. /ТАСС/. Первый почтовый туристический квест-маршрут разработан в Воронеже, где Петр I в 1700 году учредил регулярную почтовую службу для контроля за строительством кораблей военно-морского флота России, сообщила пресс-служба туристско-информационного центра (ТИЦ) Воронежа.

"Почтовый квест-маршрут "Воронеж почтовый. Под призмой филатуризма" подготовлен совместно с проектом "POSTVENTURE & Почтовое приключение", ТИЦ Воронежа, при поддержке Приморского краевого отделения "Русского географического общества - общества изучения Амурского края" и Международного сообщества филатуризма", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, 22 февраля 1700 года император Петр I учредил в Воронеже регулярную почтовую службу, потому что на строительстве первого военно-морского флота России важно было организовать быстрое получение информации и осуществлять контроль за ходом постройки кораблей. Для этого в созданной службе в распоряжении у почтарей были сменные лошади, экипажи и конвой для охраны.

По данным историков, Петр I приезжал в Воронеж во время строительства первого регулярного военного флота около 13 раз, провел в городе в общей сложности почти 500 дней. В Воронеже 27 апреля 1700 года был спущен на воду первый линейный корабль "Гото Предестинация", копия которого в настоящее время находится у Адмиралтейской площади на берегу Воронежского водохранилища.

Как говорится в сообщении ТИЦ Воронежа, в 1782 году в городе построили губернскую почтовую контору, на месте которой сейчас располагается здание главпочтамта. Участники турмаршрута также побывают у установленного в Воронеже первого в мире AR-памятного знака почтовому ящику с дополненной реальностью и у памятника фронтовому почтальону, прототипом которого стал воронежский красноармеец 333-го стрелкового полка 6-й Краснознаменной стрелковой дивизии ефрейтор Иван Леонтьев. На всех локациях необходимо будет сделать фотографии с AR-почтовой карточкой с дополненной реальностью "ПриветЪ изЪ Воронежа", выложить их в социальную сеть "ВКонтакте" и выполнить ряд других заданий на маршруте длиной 10,3 км.