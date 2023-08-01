Около 10 тыс. первоклассников Луганска получат школьные наборы от "Движения первых"

Наборы первоклассника вместе с "Движением первых" собирали Народный фронт, платформа "Россия - страна возможностей", а также российское общество "Знание"

ЛУГАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Около 10 тыс. будущих первоклассников из города Луганска Луганской Народной Республики (ЛНР) к 1 сентября получат школьные наборы от российского движения детей и молодежи "Движение первых". Об этом сообщил ТАСС председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров.

"Сегодня первые наборы первоклассника получили будущие учащиеся школ из Луганска. Вместе с нашими партнерами мы обеспечили ребят самым необходимым для начала учебы: от рюкзака, дневника и тетрадей до наборов для творчества. Всего до 1 сентября в ЛНР наборы "Первых" получат около 10 тыс. будущих первоклассников", - сказал он.

Гуров рассказал, что наборы первоклассника вместе с "Движением первых" собирали Народный фронт, платформа "Россия - страна возможностей", а также российское общество "Знание". Всего до 1 сентября школьные наборы получат 30 тыс. детей из новых регионов РФ.

"Движение первых" было создано по инициативе президента РФ Владимира Путина в июле 2022 года. По итогам учредительного собрания 20 июля 2022 года Путин возглавил наблюдательный совет движения.