1 августа, 16:22

В Петербурге перекроют трамвайное движение на мосту Александра Невского

Движение временно ограничат из-за аварийных работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Трамвайное движение будет перекрыто на мосту Александра Невского в Петербурге на несколько часов в ночь с 5 на 6 августа в связи с аварийными работами. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

"В связи с аварийными работами на мосту Александра Невского с 22:00 5 августа до 02:00 6 августа закрывается трамвайное движение по мосту Александра Невского", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что трамвай № 30 проследует от конечной станции "Станция метро "Ладожская" по действующей трассе до "Станция метро "Новочеркасская".

А трамвай № 39 проследует от станции "Трамвайный парк им. Володарского" по действующей трассе до конечной станции "Станция метро "Новочеркасская". 

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РоссияСанкт-Петербург
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