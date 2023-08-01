Минтруд предложил не учитывать заработок несовершеннолетних при назначении единого пособия

Изменения разработаны с учетом позиции родительского сообщества, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минтруд РФ предложил при назначении единого пособия не учитывать заработок несовершеннолетних, единовременные выплаты за звание "Мать-героиня", а также проценты по номинальным вкладам, открытым на детей под опекой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Минтруд предложил скорректировать правила назначения единого пособия. Предлагается не учитывать заработок несовершеннолетних, проценты по номинальным вкладам, открытым на детей, находящихся под опекой, а также единовременные выплаты, полученные при присвоении звания "Мать-героиня" и при награждении орденом и медалью ордена "Родительская слава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти изменения разработаны с учетом позиции родительского сообщества и направлены на гармонизацию подходов, применяемых при комплексной оценке нуждаемости.

В Минтруде уточнили, что подработки несовершеннолетних детей в период каникул предлагается исключить из общих доходов семьи по поручению президента РФ Владимира Путина. Это позволит семье не терять право на пособие из-за незначительного превышения по доходам из-за первого трудового опыта ребенка. Также отказаться от учета процентов по номинальным вкладам детей, взятых под опеку, предлагается по обращению уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Соответствующий приказ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В документе указано, что также предлагается дополнить случаи, которые обосновывают отсутствие трудовых доходов у трудоспособных граждан, нахождением под домашним арестом, так как в таком случае гражданин существенно ограничен.

Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных, вставших на учет в ранние сроки, - это 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.