В Новой Каховке открылся первый МФЦ

Внутри здания также расположено почтовое отделение

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 1 августа. /ТАСС/. Многофункциональный центр (МФЦ) начал работу в Новой Каховке. Об этом сообщили ТАСС в администрации Новокаховского городского округа.

В администрации уточнили, что это первый централизованный пункт для предоставления государственных и муниципальных услуг в округе. "В МФЦ работают жители не только Новой Каховки, но и в целом Херсонской области", - сказал сотрудник администрации.

Как передает корреспондент ТАСС, в первый день работы у входа образовалась небольшая очередь в 10-15 человек. В помещении были созданы все технические условия для оперативной работы по заявлениям местных жителей. Также внутри здания расположено почтовое отделение.

Снаружи коммунальные службы проводят работы по благоустройству территории вокруг здания МФЦ, например, там собираются запустить фонтан.

Административно городу Новая Каховка подчинены: город Таврийск, пгт Днепряны, поселки Райское, Тополевка, Плодовое, села Корсунка, Новые Лагери, Песчаное, Масловка, Обрывка.

Город расположен на левом берегу Днепра, он, как и другие прибрежные населенные пункты ежедневно подвергается обстрелам украинских военные.