В Таджикистане переименуют более 4 тыс. географических объектов и 802 населенных пункта

Председатель комитета местного развития республики Шарифджон Джумазода заявил, что это сделают из-за несоответствия названий "нынешним реалиям"

ДУШАНБЕ, 1 августа. /ТАСС/. Власти Таджикистана планируют переименовать более 4 тыс. географических объектов и 802 населенных пункта из-за несоответствия их названий "нынешним реалиям". Об этом заявил председатель комитета местного развития республики Шарифджон Джумазода.

"Специальная рабочая группа с ноября 2021 года изучила более 12,5 тыс. топонимов и пришла к выводу, что названия 4 031 географического объекта и 802 населенных пунктов не соответствуют нынешним реалиям", - приводит его слова издание "Азия плюс".

Джумазода не уточнил, в чем именно выражается несоответствие реалиям, и отметил, что в ближайшее время переименуют 170 населенных пунктов в Согдийской области, 342 в Хатлонской области, а также 238 населенных пунктов в районах республиканского подчинения и 52 местности в Горно-Бадахшанской автономной области.

В республике после распада Советского Союза и обретения ею независимости регулярно переименовывают населенные пункты. Последний в стране город с советским названием - Чкаловск - в 2016 году был переименован в Бустон, а старейшее в стране Кайраккумское водохранилище изменило название на Бахри Тоджик (Таджикское море). Тогда власти республики мотивировали переименование восстановлением исторических названий и пропагандой национальных ценностей, в особенности среди молодого поколения.

При этом современные географические названия часто повторяются, в частности в 2021 году в стране насчитывалось 25 населенных пунктов с названием "Истиклол". В комитете по языку и терминологии Таджикистана тогда сообщали, что выступают против повторяющихся названий и работают над переименованием.