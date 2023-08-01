В Москве с 3 августа начнут проводить вечерние экскурсии в "Аптекарском огороде"

В программе - прогулка по дендрарию и оранжереям с рассказом об истории старинного сада и его современных коллекциях

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Вечерние экскурсии начнут проводить в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 3 августа, сообщили в пресс-службе ботсада.

"С 3 августа в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" стартуют <...> вечерние экскурсии. Вечерний сад наполнен особым очарованием: ароматы, звуки и шорохи листвы, <...> неспешный рассказ экскурсовода о необычных растениях поможет дополнить эти впечатления и сделать вашу прогулку незабываемой", - значится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, вечерняя программа в "Аптекарском огороде" - это шанс побывать на летней экскурсии по саду для тех, кто выходные дни проводит за городом или хочет интересно провести время после рабочего дня. "В программе - прогулка по дендрарию и оранжереям с рассказом об истории старинного сада и его современных коллекциях", - пояснили в пресс-службе.

Сад открыт ежедневно с 10:00 до 21:00 по адресу проспект Мира, 26/1. Бесплатно для многодетных и дошкольников. Билеты в продаже в кассах и онлайн на сайте.