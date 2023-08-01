На востоке Москвы из-за строительства инженерных сетей ограничат движение по двум улицам

В частности, с 7 августа до 15 сентября будет закрыт для проезда участок Большой Оленьей улицы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Движение транспорта по двум улицам ограничат в районе Сокольники на востоке Москвы из-за строительства инженерных сетей. Об этом сообщает префектура Восточного административного округа города со ссылкой на столичный департамент транспорта.

В частности, с 7 августа до 15 сентября будет закрыт для проезда участок Большой Оленьей улицы. "Также с 7 августа до 25 декабря на участках Малой Оленьей улицы и местного проезда будет недоступна для движения одна полоса", - пояснили в префектуре. Там также обратились к водителям с просьбой заранее планировать маршрут с учетом изменений.