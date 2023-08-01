Патриарх Кирилл назвал необоснованными обвинения в его адрес от викария Одесской епархии

Архиепископ Арцизский Виктор ранее заявил, что предстоятель РПЦ делает "все, чтобы УПЦ была уничтожена на территории Украины"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал обвинения, высказанные в его адрес викарием Одесской епархии архиепископом Арцизским Виктором, необоснованными и несправедливыми. Ответ главы РПЦ опубликовали на сайте Московского патриархата.

Ранее на странице Свято-Ильинского мужского монастыря в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) после разрушения из-за попадания снаряда кафедрального Преображенского собора в Одессе викарий Одесской епархии написал, что патриарх Кирилл делает "все, чтобы УПЦ была уничтожена на территории Украины".

"Ознакомился с вашим открытым письмом от 23 июля 2023 года, адресованным мне и членам Священного Синода Русской православной церкви. Резкий и крайне дерзкий тон обращения, выбранный вами для выражения своих чувств, могу объяснить лишь состоянием сильного эмоционального потрясения, в котором вы находитесь из-за произошедшей трагедии. <...> Высказанные вами обвинения и упреки, обращенные ко мне и моим собратьям, принимавшим участие в Архиерейском совещании, представляются, мягко говоря, необоснованными и несправедливыми. Избирательный подход к фактам в таких ситуациях совершенно неуместен", - ответил глава РПЦ.

Патриарх отметил, что известие о разрушении Одесского Спасо-Преображенского собора отозвалось в его сердце "огромной болью и глубокой скорбью". По его словам, он в полной мере разделяет скорбь православных жителей города, как и радость от того, что не пострадала главная святыня храма - Касперовская икона Божией Матери.

"Разрушение храмов, гибель и страдания мирного населения начались девять лет назад в Донбассе. Все эти годы мы делаем все возможное для оказания помощи нуждающимся и пострадавшим вне зависимости от их веры, национальности и политических убеждений. Хорошо понимаю трудности архипастырей и клира канонической Украинской Церкви, живущей сейчас в таких условиях, когда обыкновенное поздравление или соболезнование становятся поводом для возбуждения уголовного дела. По сей причине многого не могу вам сказать в этом письме", - пояснил предстоятель РПЦ.

Украинские власти утверждают, что российские войска в ночь на 23 июля атаковали культовые объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. В Минобороны РФ заявили, что наиболее вероятной причиной разрушения в Одессе Спасо-Преображенского храма стало падение украинской ракеты из-за безграмотных действий ПВО. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совета Безопасности организации по Украине, что попытки обвинять Россию в повреждении Спасо-Преображенского собора в Одессе вызывают разочарование и недоумение.