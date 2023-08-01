В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности с 2 по 4 августа из-за грозы

Правительство города попросило водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта из-за высокого риска ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге с вечера 2 августа до утра 4 августа из-за дождя и грозы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"По информации Росгидрометцентра, с 18 часов 2 августа до 06 часов 4 августа на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя и грозы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, желтый - это второй уровень, означающий потенциально опасную погоду. Правительство Петербурга попросило водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта из-за высокого риска ДТП. Особую осторожность также рекомендуют проявлять пешеходам.