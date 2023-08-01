В Великобритании депутата лишили мандата из-за нарушения коронавирусных ограничений

В сентябре 2020 года Маргарет Ферриер посетила заседание Палаты общин, подозревая, что заразилась коронавирусом, но не дожидаясь получения результатов теста

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Депутат Палаты общин британского парламента Маргарет Ферриер лишилась своего мандата вследствие нарушений коронавирусных ограничений осенью 2020 года.

В сентябре 2020 года Ферриер посетила заседание Палаты общин, подозревая, что заразилась коронавирусом, но не дожидаясь получения результатов теста. В свете разразившегося скандала депутат была исключена из Шотландской национальной партии (ШНП), однако она не стала отказываться от своего мандата, несмотря на призывы партийного руководства.

Впоследствии полиция Шотландии выдвинула обвинения против Ферриер в нарушении коронавирусных ограничений. В сентябре 2022 года суд в Глазго приговорил парламентария, признавшую свою вину, к 270 часам общественных работ. В марте комитет по стандартам Палаты общин рекомендовал отстранить Ферриер от работы в парламенте сроком на 30 дней. Соответствующее решение означало, что жители округа Ратерглин и Гамильтон-Уэст, от которого Ферриер избралась в Палату общин, имеют право потребовать проведения перевыборов в парламент: для этого было необходимо, чтобы соответствующую петицию подписали не менее 10% избирателей.

Ферриер попробовала опротестовать решение комитета по стандартам Палаты общин, однако независимая комиссия оставила меру в силе, учитывая, что депутат нанесла весомый ущерб репутации британского парламента и поставила под угрозу здоровье окружающих. 6 июня депутаты Палаты общин большинством голосов поддержали временное отстранение Ферриер от парламентской работы. В период с 20 июня по 31 июля жители округа Ратерглин и Гамильтон-Уэст могли подписать петицию о проведении перевыборов.

Как свидетельствуют итоги голосования, обнародованные властями области Южный Ланаркшир, в состав которой входят города Ратерглин и Гамильтон, местные жители высказались в пользу лишения 62-летней Ферриер депутатского мандата и проведения перевыборов. Соответствующую петицию подписали 14,7% избирателей (11,9 тыс. человек). Таким образом, в ближайшее время должны будут состояться довыборы в Палату общин от округа Ратерглин и Гамильтон-Уэст.

ШНП уже объявила, что от партии на выборы пойдет член совета Южного Ланаркшира Кэти Лаудон, в то время как шотландские лейбористы выставят учителя Майкла Шэнкса, а консерваторы - члена совета Глазго Томаса Керра. Ферриер также имеет возможность участвовать в выборах.