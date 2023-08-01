Собянин поздравил школьников Москвы с победами на международных олимпиадах

Ученики получили золото в олимпиадах по химии, физике, лингвистике и экономике

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победами на международных олимпиадах по химии, физике, лингвистике и экономике. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Московские школьники завоевали медали на всех соревнованиях. <...> Поздравляю ребят и их наставников с отличными результатами и желаю дальнейших успехов", - написал мэр.

Он отметил, что школьник Сергей Росляков из школы Центра педагогического мастерства получил золото олимпиады по химии. Золотые медали по физике завоевали Вячеслав Бобков из школы № 1589 и Егор Потапов из школы Центра педагогического мастерства. Золото по лингвистике завоевала Элеонора Степанова из математического класса школы № 179, серебро получила Виктория Зубкова из школы "Летово", а бронза досталась Александру Шлыкову из школы № 1533 "ЛИТ".

Кроме того, золотую медаль олимпиады по экономике получил Иван Делозари из школы № 2086, серебряные медали завоевали Дарья Голубева из лицея "Вторая школа", а также Екатерина Лексина и Александр Шилин из школы Центра педагогического мастерства. Бронза досталась Анне Мастинен из школы "Летово".