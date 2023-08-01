В ЮАР за полгода браконьеры убили 231 носорога

За весь 2022 год в республике убили 448 таких животных

ПРЕТОРИЯ, 1 августа. /ТАСС/. Браконьеры убили в ЮАР за первые шесть месяцев 2023 года 231 носорога. Об этом сообщила министр окружающей среды, лесов и рыболовства ЮАР Барбара Криси.

"По сравнению с аналогичным периодом минувшего года число убитых животных сократилось на 11%, или 28 особей, - заявила она на пресс-конференции. - Наибольшее количество носорогов браконьеры убили на территории заповедников провинции Квазулу-Наталь - 143. В крупнейшем заповеднике ЮАР - Национальном парке Крюгера - убиты 42 носорога".

За весь 2022 год в республике браконьеры убили 448 носорогов.

На ЮАР приходится почти 80% всех носорогов, которые обитают в мире в условиях дикой природы. На сегодняшний день в стране, согласно правительственным данным, живут 93% от всех обитающих в Африке 20 тыс. белых носорогов, а также 39% от 5 тыс. черных носорогов, которые считаются исчезающим видом. Незаконная охота поддерживается спросом в странах Азии на рог этого животного, которому знахари приписывают чудодейственную целительную силу, что отвергает современная наука. Сейчас на черном рынке за 1 кг рога носорога дают более $60 тыс.