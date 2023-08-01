В России до 2030 года могут создать единый биометрический цифровой проездной

Такая инициатива является частью проекта "Зеленый цифровой коридор пассажира"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Единый биометрический цифровой проездной для всех видов транспорта может быть создан в России до 2030 года, следует из проекта цифровой трансформации транспортной отрасли. Проект документа опубликован на сайте Минтранса.

"Ключевыми инициативами и проектами, направленными на приоритетное достижение цели цифровой трансформации, являются: <…> проект "Зеленый цифровой коридор пассажира" - создание цифрового профиля пассажира, единого цифрового инструмента оплаты проезда для всех видов транспорта (с применением технологий биометрии)", - говорится в документе.

Для реализации проекта планируется к 2030 году оснастить 700 объектов транспортной инфраструктуры системами биометрии. Также пассажиры смогут воспользоваться безбарьерной оплатой проезда в 600 городах России, отмечается в документе.

Биометрические технологии позволяют повысить уровень сервиса для пассажиров, включая сокращение времени на предрейсовые процедуры, обеспечить необходимый уровень транспортной безопасности, сократить количество преступных и мошеннических действий, снизить простой транспортных средств, отмечается в документе.

Также в рамках "Зеленого цифрового коридора пассажира" подразумевается создание сервиса построения оптимального маршрута поездки (MaaS, Mobility-as-a-Service), цифровых пассажирских терминалов.