Прокуратура Казахстана примет решение по Кислицину после экстрадиционной проверки

Официальный представитель ведомства Дархан Дуйсембай сообщил, что следственный суд Алма-Аты рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокурора о применении в отношении сотрудника компании F.A.C.C.T. экстрадиционного ареста

АСТАНА, 1 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Казахстана примет решение касательно экстрадиции задержанного в стране в июне россиянина, сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина, после проведения соответствующей проверки. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Дархан Дуйсембай.

Ранее представитель генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов рассказал ТАСС, что "судебным решением Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России, выдачи в США не будет".

По словам Дуйсембая, которые приводит портал "Закон", 1 августа следственный суд Алма-Аты рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокурора о применении в отношении Кислицина экстрадиционного ареста. "Вопросы о выдаче (удовлетворение или отказ по запросам) не были предметом судебного рассмотрения, так как они отнесены уголовно-процессуальным законодательством к компетенции органов прокуратуры. На сегодня в Генеральную прокуратуру Казахстана поступили запросы о выдаче обеих названных стран (России и США - прим. ТАСС), по которым проводится экстрадиционная проверка. Решение по поступившим в отношении Кислицина запросам РФ и США будет принято генеральной прокуратурой в соответствии с нормами международных договоров и национального законодательства после завершения экстрадиционной проверки", - пояснил официальный представитель надзорного органа.

Как ранее сообщал Оганов, он провел встречу с задержанным россиянином, в ходе которой Кислицин заявил, что "однозначно намерен вернуться на родину" и других вариантов, в том числе обращения за убежищем в Казахстане, не рассматривает.