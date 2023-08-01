Сотрудники ГК "Автодор" отремонтируют семь мостов в Мариуполе до конца года

Как сообщили в пресс-службе компании, строители полностью демонтировали старые мосты, разрушенные обстрелами ВСУ, установили новые опоры и пролетные строения

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники госкомпании "Автодор" до конца года завершат капитальный ремонт семи мостов в Мариуполе ДНР, разрушенных в результате боевых действий, сообщили в пресс-службе компании.

"К концу года строители государственной компании "Автодор" завершат капитальный ремонт семи мостов в Мариуполе Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время средняя техническая готовность пяти искусственных сооружений - 50%. Строители полностью демонтировали старые мосты, разрушенные обстрелами ВСУ, установили новые опоры и пролетные строения. Сейчас они занимаются гидроизоляцией бетонных поверхностей, армированием и бетонированием межбалочных швов. Затем - приступят к устройству мостового полотна, монтажу барьерных ограждений и укладке асфальтобетона. Также в ГК раньше запланированных программой восстановления сроков приступили к работам еще на двух сооружениях: через железнодорожные пути и на подходе к порту. Строители уже демонтировали старые конструкции и приступили к возведению новых.

Общая протяженность всех искусственных сооружений - около 750 м. На пяти объектах задействованы свыше 100 специалистов и более 20 единиц техники.

В ДНР в 2023 году планируется отремонтировать порядка 370 км дорог, в том числе 70 км - в Мариуполе.