Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха в месте разлива вещества на северо-востоке Москвы

О результатах исследования сообщат дополнительно

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор по Москве отобрал пробы воздуха на содержание хлора, соляной кислоты, сероводорода на месте разлива неизвестного вещества на северо-востоке столицы, сообщается на сайте ведомства.

"Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по городу Москве в СВАО приняты меры по выявлению загрязнения атмосферного воздуха в районе разлива неизвестного вещества на Алтуфьевском шоссе, д. 31Б, стр. 1. <...> Отбор проб атмосферного воздуха произведен на территории жилой застройки в Северном административном округе и по периметру площадки в Северо-Восточном административном округе на содержание летучих органических соединений (ЛОС), хлора, соляной кислоты, сероводорода для последующих исследований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о результатах исследования будет сообщено дополнительно.