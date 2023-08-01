В Петербурге от "Лахта Центра" до Крестовского острова появится единая подсветка

Там же обустроят прогулочную зону

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Единая подсветка от "Лахта Центра" до Крестовского острова и прогулочная зона появятся в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник сообщил ТАСС генеральный директор АО "Зенит-Арена" Игорь Краснов.

"Когда мы завершим все работы по благоустройству пляжа парка 300-летия [Санкт-Петербурга] и строительство базы водных видов спорта, это место будет настоящим объектом притяжения. Здесь появятся единая архитектурная подсветка от "Лахта Центра" до Крестовского острова, единая прогулочная зона и множество возможностей интересно провести время - пешеходные дорожки, детские площадки, спортивные зоны", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе "Зенит-Арены", подсветка будет работать постоянно. "В будни будет одна, в праздники - другая, меняющая цвета и световые сценарии. Постоянно работать она начнет, когда завершатся все работы на береговой линии", - сообщили в пресс-службе.

О базе водных видов спорта

В конце июля началось строительство базы водных видов спорта у парка 300-летия Санкт-Петербурга. Полностью все работы по проекту (база, площадка ГТО, благоустройство пляжа) завершатся в 2025 году. Сейчас построены железобетонные фундаменты павильонов, ведется монтаж металлокаркасов. К октябрю 2023 года запланировано остекление павильонов и монтаж кровли, после чего начнутся работы по внутренней отделке, рассказали ТАСС в пресс-службе "Зенит-Арены".

Согласно утвержденному проекту, возводятся павильоны круглой формы с панорамным остеклением, которые сочетают в себе несколько функций. В закрытой части павильонов расположится пункт управления службы эксплуатации флагштоков АО "Зенит-Арена" с собственной метеостанцией, системой мониторинга конструкций флагштоков, системой видеонаблюдения, а позже - автоматизированной системой подъема и спуска флагов. Открытая часть павильонов будет работать для гостей пляжа и парка. Здесь разместят пункты проката оборудования для сапбординга, серфинга и пляжных видов спорта.

База водных видов спорта входит в состав комплексного проекта по благоустройству береговой линии парка 300-летия Санкт-Петербурга. 17 июня президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации, флагов СССР и Российской империи в парке.

"За полтора месяца, прошедшие с первого поднятия флагов, они стали настоящей достопримечательностью города. Я живу в Приморском районе и вижу, как много петербуржцев и туристов приезжают сюда специально посмотреть на них, сфотографироваться на фоне флагштоков и поднятых флагов", - отметил Краснов.