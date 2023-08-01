В КЧР в высокогорном форуме примут участие более 200 представителей молодежи страны

Активисты студенчества будут развивать навыки в социальном проектировании, молодежном туризме и креативной индустрии

ЧЕРКЕССК, 1 августа. /ТАСС/. Высокогорный молодежный форум "Махар" соберет в Карачаево-Черкесии (КЧР) более 200 представителей молодежных организаций и студентов России с 21 по 28 августа. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Карачаево-Черкесского госуниверситета.

"В КЧР с 21 по 28 августа пройдет высокогорный молодежный форум "Махар-2023", участие в котором примут более 200 активистов студенчества и молодежных организаций России", - рассказали в пресс-службе.

Ожидается, что участники будут развивать навыки в социальном проектировании, молодежном туризме, креативной индустрии. Мероприятие предусматривает четыре различных программы, в том числе образовательную, горно-пешеходную, творческую и спортивную.

Организаторами мероприятия выступают Министерство по делам молодежи КЧР и Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева. Форум пройдет при поддержке главы республики Рашида Темрезова и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).