Мишустин встретится с победителями международных олимпиад по естественным и точным наукам

На мероприятии должен присутствовать министр просвещения России Сергей Кравцов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет встречу с российскими школьниками - победителями международных олимпиад по естественным и точным наукам, а также с их тренерами и наставниками.

Как сообщает пресс-служба кабмина, в мероприятии также примет участие министр просвещения России Сергей Кравцов.

Председатель правительства неоднократно отмечал важность участия школьников в международных олимпиадах и конкурсах, подчеркивал, что в стране гордятся успехами учеников, которые становятся победителями и призерами таких состязаний.

В середине апреля Мишустин поздравлял российских школьниц с победой на Европейской математической олимпиаде. Он обращал внимание на то, что их выступление является доказательством того, что РФ обладает одной из лучших математических школ.

Месяцем ранее он направлял поздравительную телеграмму победителям 14-й международной олимпиады по математике Romanian Master of Mathematics. В ней он отмечал, что завоеванные российскими школьниками золотые медали не только стали заслуженными наградами за их талант, работоспособность и спортивный характер, но и показали, что российское образование является лучшим в мире.

О победах российских школьников

Российские школьники регулярно становятся победителями и призерами международных олимпиад. Так, в июле российская сборная успешно выступила на Международной биологической олимпиаде и завоевала четыре медали: три золотые и одну серебряную. Состязание проходило в городе Эль-Айн (Объединенные Арабские Эмираты).

В конце мая команда школьников из России получила восемь золотых медалей на 23-й Азиатской олимпиаде по физике, которая проходила в Улан-Баторе.

В апреле российская сборная одержала победу в Европейской математической олимпиаде, а месяцем ранее золотые медали были завоеваны на олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics.