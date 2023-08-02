1 августа, 23:04

В шести регионах России в ближайшие дни ожидается очень жаркая погода

Антон Новодережкин/ ТАСС, архив
© Антон Новодережкин/ ТАСС, архив

Речь идет об Архангельской области, Коми, Сахалине, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. В Архангельской области, Коми, на Сахалине, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края ожидается 30-градусная жара. Такая температура воздуха существенно выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Летом период, когда температура выше нормы на 7 градусов и более, является неблагоприятным явлением. В ближайшие дни в нескольких регионах такая ситуация будет. В Ненецком автономном округе температура ожидается на 8-10 градусов выше нормы и [будет] достигать плюс 25-30 градусов со 2 по 6 августа. В Коми аналогичная ситуация. В Архангельской области температурный фон на 7 градусов выше нормы ожидается со 2 по 4 августа - будет выше плюс 30 градусов", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края в ближайшие дни прогнозируется до плюс 28-32 градусов, на Сахалине - до плюс 25-30 градусов. "Для этих регионов это очень высокая температура, существенно выше климатической нормы", - отметил метеоролог.

Теги:
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
© Информационное агентство ТАСС
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