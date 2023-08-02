На севере Китая из-за наводнения массово эвакуируют население

По данным на 1 августа, стихия затронула 133,9 тыс. человек из 146 деревень

ПЕКИН, 2 августа. /ТАСС/. Массовая эвакуация населения идет в муниципальном округе Чжочжоу провинции Хэбэй (Северный Китай), которому нанесло ущерб наводнение, вызванное ливнями.

Как передает сайт Радио Китая, Чжочжоу серьезно пострадал от недавних ливней. По состоянию на 1 августа наводнением затронуты 133 913 человек из 146 деревень в окрестностях города. Жители пытаются перебраться на возвышенности, ожидая спасения. Эвакуированы 125 тыс. человек из более чем 100 затопленных деревень.

Эвакуация идет и в других районах Северного Китая, расположенных на низменных территориях.