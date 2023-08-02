Каждый третий опрошенный россиянин рассказал о недовольстве своей работой

Наиболее распространенными причинами оказались низкая зарплата, отсутствие карьерного и профессионального роста, а также неинтересные задачи

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Каждый третий опрошенный россиянин (36%) не любит свою текущую работу, самые частые причины - низкая зарплата и отсутствие карьерного роста. При этом 64% респондентов довольны своей работой, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"36% участников опроса не любят свою текущую работу. Из них 56% опрошенных жалуются на низкую оплату труда, 37% - на отсутствие возможностей для карьерного роста, а 30% - на отсутствие возможностей для профессионального роста", - говорится в итогах исследования.

Согласно опросу, 29% указали причиной недовольства работой неинтересные задачи, 27% - много излишних правил, 23% - необходимость ездить в офис и отсутствие удаленки. Каждый пятый респондент (20%) сообщил о переработках, по 16% жалуются на коллектив и неудобный график, 15% - на то, что место работы находится слишком далеко от дома.

При этом большинство россиян (64%) довольны своей работой. 41% опрошенных уточнил, что любит ее за возможность соблюдать баланс между работой и личной жизнью, 36% - за прекрасный коллектив, 35% - за интересные задачи, 30% - из-за хорошего начальника, 28% - из-за зарплаты, а 25% - из-за гибкого графика работы. Кроме того, по 18% отметили отсутствие бюрократии и излишних ограничений, также россияне рассказали о возможности работать удаленно (17%), о комфортном офисе (15%) и карьерном росте (13%).

Среди россиян, которым не нравится их работа, каждый третий уточнил, что уже уволился и находится в поиске новой должности. Только планируют это сделать 36%, а еще 18% хотели бы сменить сферу деятельности. Отмечается, что 13% опрошенных не планируют увольняться, 66% из них не готовы к этому шагу, так как не видят на рынке интересных предложений, а 44% боятся, что в случае увольнения вообще останутся без работы.

Опрос провели в июле 2023 года, в нем приняли участие 3 600 респондентов из всех округов страны.