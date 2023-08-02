В Москве ожидаются небольшой дождь и до плюс 28 градусов

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь и до плюс 28 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается плюс 26-28 градусов, в ночь на четверг - до плюс 16 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 24 - плюс 29 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 14 градусов.