Уровень воды в реках на юге Сахалина может подняться на метр из-за сильных дождей

В региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что количество осадков составит до 29 мм

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Сильные дожди ожидаются на юге Сахалина вечером 3 августа и в ночь на 4 августа. Из-за обильных осадков прогнозируется резкий подъем уровня воды в реках, сообщили ТАСС в сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Ожидаются сильные осадки, местами очень сильные. В реках юга Сахалина 4 августа ожидаются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1 м", - рассказал собеседник агентства.

Количество осадков составит до 29 мм, местами до 30 и более за 12 часов.

Сейчас на юге Сахалина солнечная погода, осадков и ветра нет. Температура воздуха в Южно-Сахалинске держится на отметке плюс 30 градусов.