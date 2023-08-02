В метеослужбе Пекина назвали прошедшие ливни самыми мощными за последние 140 лет

По данным метеорологического управления города, в одном из мест наблюдения на территории северного района Чанпин выпало 744,8 мм осадков

ПЕКИН, 2 августа. /ТАСС/. Проливные дожди, обрушившиеся в последние несколько дней на китайскую столицу, стали самыми сильными за последние 140 лет. Об этом сообщило метеорологическое управление города.

Как указывается на его странице в социальной сети Weibo, с 29 июля по 2 августа "погода была экстремальной". В одном из мест наблюдения на территории северного пекинского района Чанпин выпало 744,8 мм осадков. По информации ведомства, прежний рекорд, зафиксированный в июле 1891 года, составлял 609 мм.

Метеорологическое управление уточнило, что статистика по таким природным явлениям, как сильные ливни, ведется в Китае с древних времен. Однако эти записи "не содержат точных данных".

Согласно официальным сведениям, в результате наводнений, вызванных проливными дождями, в Пекине погибли 11 человек, еще 27 числятся пропавшими без вести. Власти эвакуировали десятки тысяч жителей.