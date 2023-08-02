В Москве 25 августа откроется фестиваль исторических садов

Мероприятие будет проходить в музее-заповеднике "Царицыно"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Фестиваль исторических садов откроется в московском музее-заповеднике "Царицыно" 25 августа. До 3 сентября гости смогут увидеть 15 ландшафтных композиций, посвященных мифам и легендам, сообщили ТАСС организаторы.

Темой мероприятия, которое проводится с 2018 года, в этот раз станет "Сады и мифы". "Фестиваль исторических садов пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" с 25 августа по 3 сентября. На территории "Воздушных садов" появится 15 фантазийных ландшафтных композиций, посвященных мифам и легендам. Будут работать лекторий и концертная площадка, а также пройдут День комнатных растений и "Керамический пикник", - рассказали в оргкомитете.

Как отметила генеральный директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина, одним из нововведений 2023 года стал профессиональный конкурс, который был объявлен весной. "Мы также подготовили музыкальную и лекционную программу, кураторские экскурсии и новые маршруты по музею-заповеднику, чтобы показать посетителем красоту нашего парка и представить его интересную историю", - сказала она.

В конкурсе приняли участие несколько десятков ландшафтных архитекторов и дизайнеров со всей страны, жюри выбрали 10 самых интересных проектов. "Каждый из садов-победителей обыгрывает миф, легенду или литературное произведение в жанре научной фантастики. На фестивале, к примеру, можно будет увидеть "Сад затмения", посвященный японской богине солнца Аматэрасу, "На том берегу", пересказывающий языком ландшафтного дизайна миф древних славян о русалках, и "Тайный сад третьей планеты" по мотивам фантастической повести Кира Булычева "Путешествие Алисы", - добавили в оргкомитете.

Помимо конкурсных садов к ландшафтной выставке свои проекты готовят партнеры фестиваля: национальный парк "Куршская коса", Ботанический сад МГУ и музей-заповедник "Архангельское". "Царицыно" покажет два проекта: сад "Когда цветет рожь" будет посвящен "Русалкиным воротам" на Верхнем Царицынском пруду, а сад "Рагамала" - миниатюрам из рукописи "Бабур-наме", которые можно увидеть на выставке "Невероятная Индия. Взгляд из России" в Большом дворце.

День комнатных растений проведут 26 августа, а 2 сентября состоится "Керамический пикник". В тот же день во Втором оранжерейном корпусе откроется спецпроект "Родня" - выставка о влиянии народных промыслов на современное искусство и дизайн. Вход на фестиваль исторических садов и на большинство мероприятий параллельной программы бесплатный. Выставочные площадки будут открыты каждый день с 10:00 до 20:00.