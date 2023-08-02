Уральский медуниверситет подготовит для Зимбабве медиков дефицитных специальностей

Африканские студенты смогут учиться по программе двойных дипломов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Подготовку медиков дефицитных для Зимбабве специальностей запустит Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) в Екатеринбурге. Африканские студенты смогут учиться по программе двойных дипломов, сообщила ТАСС ректор УГМУ Ольга Ковтун.

"Подписали соглашение с Зимбабве, будем помогать им готовить медицинские кадры, которые у них в дефиците. У нас большой опыт в этом направлении. <…> В Зимбабве достаточно сложные демографические показатели, связанные с тем, что система государственной медицинской помощи требует и серьезных финансовых вложений, и, естественно, требует квалифицированных кадров", - сказала Ковтун.

Ректор отметила, что сейчас вуз работает с 40 странами, из которых в УГМУ обучается почти 1 тыс. студентов. Иностранцам дают возможность учиться первые два года на английском языке по программам "Стоматология" и "Лечебное дело". "Зимбабве подтвердила, что диплом Российской Федерации признаваем в этой стране, поэтому у нас с ними может быть реализована практика двух дипломов", - сказала Ковтун.