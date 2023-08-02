Мэр Москвы заявил о вводе в эксплуатацию 260 домов по программе реновации за 6 лет

В новые квартиры переехали более 103 тыс. человек, уточнил Сергей Собянин

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. С начала реализации программы реновации в Москве 260 домов ввели в эксплуатацию, более 103 тыс. человек переехали в новые квартиры. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

"В эксплуатацию уже ввели 260 домов. Они действительно качественные, одни из самых красивых, современных и лучших в своих районах. В процессе переселения находятся 128 тыс. человек, а больше 103 тыс. переехали в новые квартиры", - написал мэр.

За 6 лет со старта программы была сформирована градостроительная документация, подобрана территория для строительства более 11 млн кв. м жилья, утвержден перечень домов под расселение и ориентировочные сроки переезда жильцов, добавил мэр.

Как отметил Собянин, программа реновации - это длительный процесс, который начинается с небольших объемов, а затем только нарастает. "Стандарт и темп снижать не собираемся. В работе 231 новостройка, новое жилье возведем на месте снесенных домов. Часть уже строим, другие проектируем. Здесь получат квартиры свыше 150 тыс. москвичей", - сообщил он.

Всего в программу включены 5 175 домов, в которых живут почти 1 млн человек, добавил Собянин.