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Вьетнам разрешил использовать электронные удостоверения для идентификации авиапассажиров

Нововведение касается только внутренних рейсов

ХАНОЙ, 2 августа. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Вьетнама разрешило с 2 августа местным гражданам использовать для регистрации на авиарейсы учетную запись электронной идентификации вместо традиционных документов, удостоверяющих личность. Как сообщили в ведомстве, применение учетных записей национальной системы электронного учета граждан VNe-ID допускается на внутренних рейсах во всех аэропортах страны.

В управлении отметили, что учетная запись VNe-ID теперь полностью заменяет физическое удостоверение личности или паспорт при пользовании авиатранспортом. Она позволяет пройти регистрацию на рейс в аэропорту, а также проверку авиационной безопасности при посадке, всецело отвечая требованиям аутентификации пассажиров в соответствии с рекомендациями и стандартами Международной организации гражданской авиации.

Создание учетной записи VNe-ID доступно любому гражданину Вьетнама при условии, что указанная им при регистрации информация совпадает со сведениями, содержащимися в национальном удостоверении личности или в иммиграционной базе данных страны. 

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