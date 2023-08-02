В Монголии почти половину иностранных туристов составили россияне

На втором месте оказались граждане Республики Корея

УЛАН-БАТОР, 2 августа. /ТАСС/. Российские граждане составили почти половину зарубежных туристов, посетивших Монголию за прошедшие семь месяцев 2023 года. Об этом сообщило министерство туризма и окружающей среды страны.

"По сравнению с прошлым годом на конец июля этого года число прибывающих в Монголию иностранных туристов увеличилось на 300-400 человек в день и составило в среднем от 3,4-3,7 тыс. путешественников. Из них 42% составляют граждане России, 18% - Южной Кореи и 17% - Китая", - привело ведомство данные статистики.

По его информации, на увеличение турпотока повлияло появление новых прямых авиарейсов из России, Южной Кореи и Таиланда. При этом российские туристы, в отличии от других иностранцев в Монголии, предпочитают активный отдых со своими семьями и небольшими группами.

"Россиян мало пугает бездорожье в удаленных приграничных регионах Монголии. Поэтому российские туристы часто заказывают у нас туры на рыбалку или охоту, а также паломнические туры по святым местам. Также многие граждане РФ выбирают Монголию как транзитную страну для вылетов в страны Юго-Восточной Азии. Жители российского Дальнего Востока и Сибири любят летать из Улан-Батора в Турцию и Германию", - рассказал корреспонденту ТАСС представитель одного из монгольских туроператоров Амарын Долгуун.

Правительство Монголии объявило 2023-2025 годы "временем посещения Монголии". В этот период граждане 62 стран смогут без виз посетить Монголию. Только за 2023 год в Монголии планируют принять миллион туристов и увеличить доходы от туризма до $1,2 млрд.