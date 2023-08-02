В Пекине отменили объявленный в связи с наводнениями высший уровень опасности

В управлении водных ресурсов отметили, что уровень воды в крупнейших реках, которые протекают через город, начинает понижаться

ПЕКИН, 2 августа. /ТАСС/. Администрация Пекина понизила высший (красный) уровень опасности, который был объявлен в связи с мощными ливнями и вызванными ими наводнениями. Об этом сообщило управление водных ресурсов города.

Как уточняется в распространенном сообщении, уровень воды в крупнейших реках, которые протекают через Пекин, начинает понижаться. "Однако на текущем этапе по-прежнему существуют значительные риски", - проинформировало ведомство.

Власти Пекина напоминают жителям, что во избежание ЧП им следует сохранять повышенную бдительность.

С 29 июля по 1 августа в Пекине прошли мощные ливни, аналогов которым не было последние 140 лет. В отдельных местах проведения метеорологических наблюдений выпало рекордное (более 740 мм) количество осадков. Наводнения нанесли большой ущерб в западной и северной частях города. Погибли 11 человек, еще 27 числятся пропавшими без вести.

Компетентные службы эвакуировали десятки тысяч человек. Правительство мобилизовало ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия. Ведутся работы по восстановлению инфраструктуры, которая была повреждена из-за проливных дождей.