Нечаев предложил Роспотребнадзору включить мед в школьное меню

Лидер партии "Новые люди" отметил, что реализация этой инициативы позволит поддержать региональные субъекты малого и среднего бизнеса, занимающиеся производством продукта

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением включить мед в меню российских школьников. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас совместно с Министерством просвещения России оценить целесообразность внесения изменений в методические рекомендации Роспотребнадзора <…> в целях включения меда в рекомендуемое примерное меню и в список необходимых среднесуточных наборов пищевых продуктов для обучающихся в школах России", - указал он.

Нечаев отметил, что сейчас в некоторых российских регионах мед уже включен в рацион школьного питания. По его словам, в методических рекомендациях Роспотребнадзора мед указан только как пищевой продукт, который может быть использован для формирования конкурсной документации для организации питания учащихся.

"Отсутствие меда в рекомендуемом примерном меню, а также в необходимых среднесуточных наборах пищевых продуктов для обучающихся влечет к ситуации, когда большинство школ в России не включают его в рацион питания школьников. Включение меда в питание школьников способно заметно укрепить их здоровье. Вместо сахара достаточно 10 гр меда в день, чтобы повысить иммунитет школьников и снизить общую утомляемость. Например, бывший главный государственный санитарный врач Республики Алтай Леонид Васильевич Щучинов отмечал, что добавление меда в школьный рацион привело к снижению заболеваемости среди детей школьного возраста", - пояснил лидер "Новых людей".

Нечаев считает, что реализация указанной инициативы позволит поддержать региональные субъекты малого и среднего бизнеса, занимающиеся производством меда, а приоритетными поставщиками меда в школы России могут стать локальные малые хозяйства и фермеры.