Эксперты: суды по геноциду народов СССР нужны для предупреждения современных неонацистов

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отметил, что наказание неотвратимо и их вина будет доказана

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Судебные процессы о признании геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны восстанавливают историческую справедливость, помогают проанализировать действия современных неонацистов и предупреждают их о неотвратимости наказания. Такое мнение высказали ТАСС эксперты.

"Суды по признанию геноцида мирных жителей раз и навсегда ставят точку в искажении истории Великой Отечественной войны и восстанавливают историческую справедливость. Ведь до сих пор живы люди, которые пострадали от рук нацистов и их пособников, которые были узниками концентрационных лагерей. Суды также помогают лучше понять, что происходит сегодня на Украине. Ведь у преступлений нацистов прошлого и украинских неонацистов настоящего много общего", - сказала ТАСС председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Занко.

Она уточнила, что "Волонтеры Победы" ведут работу по поиску свидетелей, сопровождают их на судебные заседания. По ее словам, важно, чтобы об итогах таких судов знало как можно больше молодых людей.

1 августа Волгоградский областной суд приступил к рассмотрению дела о признании преступлений нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР с участием свидетелей. Ранее суды Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского, Ставропольского краев, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областях вынесли решения о признании геноцидом народов СССР действий нацистских захватчиков в годы войны.

Наказание неотвратимо

Как добавил ТАСС научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, подобные судебные дела призваны предупредить нынешних неонацистов, что наказание неотвратимо и их вина будет доказана.

"Вина должна быть доказана, ведь если говорить о сегодняшней специальной военной операции, то неизбежно проводится параллель. Способы уничтожения людей, зверства, которые в том числе совершались украинскими националистами на территории СССР, они во многом схожи с тем, что сегодня совершают боевики "Азова" (нацбатальон запрещен в РФ и признан террористической организацией) против мирных жителей и военнопленных", - отметил он.

Мягков пояснил, что нацистские палачи, которые совершали зверства в годы войны, в основном были осуждены или умерли. Но также многие из них сумели убежать на Запад, осели в различных странах и не были осуждены.

"Есть такие сведения, что несколько десятков этих палачей еще, возможно, живы. Но такие преступления не имеют срока давности. Если такой человек еще где-то проживает и против него будет предъявлена конкретная вина, мы будем добиваться осуждения этого человека. Если эти люди ушли в мир иной, то мировая общественность должна знать, кто совершал преступления, и кто скрывал их в послевоенное время - США, Канада и другие страны", - считает он.