В Красноярске до 3 августа ввели режим "черного неба"

Предприятиям региона предписали сократить выбросы в атмосферу

КРАСНОЯРСК, 2 августа. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба", ввели в Красноярске до 3 августа, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по краю.

"Режим НМУ вводится Среднесибирским УГМС на территории Красноярска сегодня с 13:00 (9:00 мск) до 19:00 (15:00 мск) завтрашнего дня [3 августа]", - говорится в сообщении. Ведомство усилило мониторинг атмосферного воздуха.

Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. Эти условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.