Reuters: в Бразилии спасли мигрантов из Нигерии после 14 дней плавания на судовом руле

По информации агентства, четверо мужчин надеялись добраться до Европы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 августа. /ТАСС/. Четыре нигерийских мигранта были спасены в Бразилии после того, как пережили 14-дневное плавание из Лагоса в Нигерии в Бразилию, сидя на руле судна. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, на 10-й день в море у четырех мужчин закончились еда и питье, они были вынуждены пить морскую воду. Путь протяженностью 5,6 тыс. км занял две недели.

Как отмечает агентство, четверо мужчин надеялись добраться до Европы и были удивлены, когда узнали, что оказались в Бразилии. Позже двое мигрантов попросили убежища в Бразилии, двое других - вернуть их в Нигерию.

"Для меня это был ужасный опыт. Было нелегко. Меня трясло от того, как было страшно. Но я здесь", - приводит агентство слова одного из мигрантов.

По словам священника, работающего с мигрантами в Сан-Паулу, такие случаи доказывают, что люди готовы совершать "невообразимые и очень опасные вещи" в поисках лучшей жизни.