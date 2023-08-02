Приморские спасатели просят жителей не выезжать из населенных пунктов и не выходить в море

Предупреждение, в частности, начали распространять через СМС и СМИ

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа. /ТАСС/. Приморский главк МЧС призвал жителей края из-за ухудшения погоды отказаться от туризма и не выходить в море. Как сказали ТАСС в пресс-службе управления, муниципалитетам направлены письма о необходимости подворовых обходов с предупреждением.

"Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и выхода на туристические маршруты. Владельцам маломерных судов следует воздержаться от выхода на морскую акваторию. Каждому главе муниципального образования края направлено экстренное предупреждение с перечнем превентивных мероприятий, направленных на минимизацию последствий прохождения осадков. Одним из пунктов такого предупреждения является оповещение населения путем проведения подворовых обходов с привлечением старост сельских и городских поселений", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что предупреждение распространяется также через СМС, местные СМИ, а также письмами во все заинтересованные ведомства.

Накануне синоптики предупредили жителей Приморья о резком ухудшении погоды с 2 по 4 августа. Ожидаются сильные дожди с грозами, ветром до 15-20 м/с. Ливни прогнозируются ночью 3 и 4 августа. На реках края возможны быстроразвивающиеся паводки высотой подъема 0,8-2,8 м, на отдельных участках рек - до 3,5 м. Создается угроза подтопления территорий, дорог, низководных мостов, хозяйственных объектов.