В больницах Москвы началась модернизация приемных отделений

Мэр города Сергей Собянин отметил, что в обновленных приемных отделениях, в частности, создадут единое многофункциональное пространство

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Приемные отделения в московских больницах будут модернизированы под современные стандарты в рамках второго этапа модернизации столичного здравоохранения. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Мы начинаем второй этап модернизации экстренной помощи - трансформацию приемных отделений городских стационаров, работа которых будет организована по тем же принципам, что и в новых флагманах городских больниц. Для решения этой задачи в 11 больницах необходимо будет провести полную реконструкцию приемных отделений", - написал мэр.

Собянин добавил, что в больницах построенных недавно, реконструкция проводиться не будет. Новый стандарт будет внедрен на базе современной инфраструктуры.

Мэр также отметил, что в обновленных приемных отделениях создадут единое многофункциональное пространство, внедрят цифровую систему "Тираж", а также к моменту поступления пациента уже сформируют врачебную бригаду.