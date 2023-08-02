Более 80% жилых домов в Москве подготовили к отопительному сезону

Заммэра города Петр Бирюков отметил, что особое внимание уделяется проверке тепловых сетей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подготовили к осенне-зимнему периоду более 80% многоквартирных домов столицы, сообщил ТАСС заммэра Петр Бирюков.

"Продолжается масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону, в ней задействованы сотрудники всех ресурсоснабжающих предприятий и организаций города. В настоящее время уже полностью подготовили 27,6 тыс. жилых домов, что составляет свыше 80% от общего плана", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что особое внимание уделяется проверке тепловых сетей, на них с середины мая по сентябрь проходят температурные и гидравлические испытания. Они позволяют выявить ненадежные участки трубопроводов и своевременно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.

"Всего к осенне-зимнему периоду будут подготовлены более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов. Все мероприятия идут в соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - до 1 сентября", - добавил он.

Бирюков сообщил, что энергетики уже подготовили более 12 тыс. км тепловых сетей, отремонтировали 110 тепловых станций и котельных, 7,5 тыс. тепловых пунктов, свыше 160 км воздушных линий электропередачи, 1,3 тыс. силовых трансформаторных подстанций, провели профилактический ремонт 20 насосно-перекачивающих станций.

Сотрудники АО "Мосводоканал" организовали профилактический осмотр 11,6 тыс. км водопроводных и 4,2 тыс. км канализационных сетей, отремонтировали 114 пожарных гидрантов и более 3 тыс. колодцев. Специалисты АО "Мосгаз" завершили профилактический ремонт более 3 тыс. км наружных газопроводов и реконструировали еще свыше 24,4 км.