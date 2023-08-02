Глава общества "Казахский язык" высказался против жесткого внедрения госязыка в Казахстане

Рауан Кенжеханулы считает, что жесткие методы по его внедрению в республике бесперспективны

АСТАНА, 2 августа. /ТАСС/. Новый президент влиятельного в Казахстане международного общества "Қазақ тілі" ("Казахский язык"), реализующего при поддержке властей проекты по развитию госязыка, Рауан Кенжеханулы считает, что жесткие методы по его внедрению в республике бесперспективны. Более эффективным он видит применение мягкой силы.

"Сила все-таки не в принуждении. Я рискую попасть под удар своих коллег, которые хотят ввести такие жесткие требования. Но я бы не хотел, чтобы язык становился предметом трения, негатива, чтобы люди изучали из-под палки", - сказал президент общества в интервью изданию Tengri news.

Кенжеханулы признал, что в республике "адвокаты языка часто требуют закон о государственном языке, который поставит какие-то жесткие требования, вплоть до того, что гражданство можно будет выдавать только по результатам экзамена на знание казахского".

Он отметил, что "все эти методы сделают этот путь (изучения госязыка - прим. ТАСС) еще более долгим" и "нужно все делать через мягкую силу".

Кенжеханулы подчеркнул, что жесткие силовые методы в этом вопросе бесперспективны. "Мы живем в другом мире, в другое время. Я за то, чтобы язык был интересен через свою культуру, историю", - сказал он.

Языковой вопрос

В августе 2021 года в Казахстане были отмечены случаи организации так называемых языковых патрулей.

Ряд СМИ опубликовали сообщения о том, что тенденциозно настроенные лица организовали проверку использования казахского языка на некоторых объектах торговли в республике и по ее итогам выложили информацию на одном из каналов в YouTube. В опубликованных видеороликах они оскорбляли представителей некоренных национальностей республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил эти факты, как "провокации, направленные на подрыв национального единства Казахстана". Он назвал недопустимым, чтобы внешние конфликты, которые были и будут, использовались для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди казахстанцев. Глава страны ранее также отмечал, что граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу. Согласно конституции, государственным языком Казахстана является казахский. При этом в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с ним официально может употребляться русский язык.

Общество "Казахский язык" было создано в 1989 году для развития государственного языка в стране. В конце июля Кенжеханулы сменил на посту главы общества Берика Абдигалиулы.