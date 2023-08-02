Более 90% задержанных за наркотики за рубежом таджикистанцев приходится на Россию

За три месяца 2023 года в РФ задержали 287 граждан Таджикистана, отметил директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте страны Хабибулло Вохидзода

ДУШАНБЕ, 2 августа. /ТАСС/. Более 90% таджикистанцев, которых задержали за рубежом за связанные с наркотиками преступления, приходится на Россию. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана Хабибулло Вохидзода.

"Согласно данным, которые у нас сейчас имеются, за три месяца этого года за рубежом задержано 308 граждан Таджикистана, общее количество изъятых у них наркотиков составляет 90 кг. <...> Из них 287 человек задержаны в России", - ответил он на вопрос ТАСС.

Он уточнил, что у задержанных в России таджикистанцев изъяли почти 50 кг наркотиков. Также, по его информации, девять граждан республики задержали в Узбекистане, у них изъяли почти 41 кг запрещенных веществ, еще 12 человек - в Казахстане.

По словам директора, в первом квартале 2022 года за рубежом задержали 432 гражданина республики и у них изъято 395 кг наркотиков.

Вохидзода отметил, что агентство постоянно сотрудничает с МВД России, обменивается оперативной информацией. "Мы провели с коллегами МВД России в этом году одну совместную операцию, еще у нас есть планы, подробности которых мы пока не раскрываем", - заключил директор агентства.