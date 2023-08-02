Москвичам расскажут о способах защиты от мошенничества в сфере недвижимости

Семинар проведут 4 августа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Москвичам расскажут, как защититься от мошенничества в сфере недвижимости, на семинаре, который организует столичный департамент информационных технологий в рамках проекта "Перезвони сам". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках проекта мы рассказываем горожанам о различных видах мошеннических схем на примерах реальных историй людей, например, мы уже беседовали о том, как совершать покупки в интернете безопасно, кто и где действительно может получить бесплатную юридическую помощь и как не потерять квартиру, поговорив по телефону", - уточнили в департаменте. На ближайшем вебинаре эксперты подробно расскажут, какие способы обмана распространены среди риелторов, как защититься от поддельных объявлений и оформить сделку безопасно.

Мероприятие под названием "Недвижимость без риска: защитите себя от мошенничества" 4 августа проведут эксперты департамента информтехнологий, полиции, а также крупной отраслевой площадки. "Горожане также могут посетить мероприятие очно и задать вопросы спикеру, для участия нужно заполнить специальную онлайн-форму, количество мест ограниченно", - заметили в ведомстве.

Городской проект "Перезвони сам", реализуемый с прошлого года, помогает горожанам уберечь себя и близких от мошенничества. В проекте размещены инструкции, анонсы вебинаров и другие полезные материалы. "Кроме того, на сайте можно найти реальные примеры того, как действуют злоумышленники, для проверки подозрительных звонков опубликован справочник телефонных номеров банков и ведомств", - заметили в департаменте.