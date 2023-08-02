"Техноград" на ВДНХ откроет онлайн-курс по профессиональному и личностному развитию

Образовательный курс пройдет с 14 по 18 августа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Новый онлайн-курс по профессиональному и личностному развитию пройдет в Центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ с 14 по 18 августа. Слушатели узнают о целеполагании, ограничивающих убеждениях, составят план по саморазвитию и научатся искать источники вдохновения, сообщается на портале мэра Москвы.

"Онлайн-курс будет полезен всем, кто стремится к профессиональному росту и хочет проработать свои сильные и слабые стороны. Так, в первый день состоится лекция по целеполаганию, на которой слушатели узнают, как правильно поставить экологичную цель, сконцентрироваться на результате. Вторая встреча будет посвящена ограничивающим убеждениям. Участники разберутся в том, как неосознанные мысли и эмоции человека блокируют достижение целей и мешают выйти на новый уровень", - говорится в сообщении.

В последующие дни пользователи составят пошаговый план по достижению своих карьерных и личностных целей, научатся соблюдать личные границы, познакомятся с ловушками антиэффективности и узнают, как их избежать.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" - уникальная образовательная площадка на ВДНХ. Она предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы.