МЧС объявило на Ставрополье штормовое предупреждение

В регионе прогнозируют ливни с градом и ветер с порывами до 25 м/с

ПЯТИГОРСК, 2 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Ставропольском крае из-за ливней, града, гроз и шквалистого ветра, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"По данным ставропольского Гидрометцентра, в период времени 14:00-16:00 и до конца суток 2 августа, далее в течение суток 3 и 4 августа на территории края ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Возможны чрезвычайные ситуации и происшествия природного характера. Они могут быть связаны с подтоплением низменных частей местности в населенных пунктах и на автодорогах, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП. Также возможны нарушения в работе транспорта, повреждения линий связи и ЛЭП, повреждения кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций.